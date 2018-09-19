Криштиану Роналду удалили с поля на 29-й минуте его первого матча за «Ювентус» в Лиге чемпионов
Нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду удалили с поля в его первом матче за итальянский клуб в Лиге чемпионов, против испанской «Валенсии».
Судья Феликс Брих показал Роналду красную карточку на 29-й минуте матча за удар по лицу защитника «Валенсии» Джейсона Мурильо.
На момент публикации новости матч продолжается, «Ювентус» выигрывает со счетом 1:0.
Криштиану Роналду, считающийся одним из лучших футболистов современности, перешел в «Ювентус» перед началом сезона 2017/2018. До этого он девять лет выступал за мадридский «Реал», где забил 450 голов в 438 официальных матчах. С Роналду «Реал» выиграл три последних розыгрыша Лиги чемпионов.