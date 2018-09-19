Криштиану Роналду удалили с поля на 29-й минуте его первого матча за «Ювентус» в Лиге чемпионов

Нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду удалили с поля в его первом матче за итальянский клуб в Лиге чемпионов, против испанской «Валенсии».

Судья Феликс Брих показал Роналду красную карточку на 29-й минуте матча за удар по лицу защитника «Валенсии» Джейсона Мурильо.

На момент публикации новости матч продолжается, «Ювентус» выигрывает со счетом 1:0.