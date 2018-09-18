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Суд отпустил журналиста Павла Никулина, задержанного на презентации альманаха moloko plus в Нижнем Новгороде

Медиазона
18:41, 18 сентября 2018
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Советский суд Нижнего Новгорода назначил двое суток ареста журналисту Павлу Никулину, задержанному 16 сентября на презентации альманаха moloko plus, и освободил его из-под стражи, так как двое суток он уже провел в ОВД.

Никулин обвинялся в неповиновении полицейским (19.3 КоАП, максимальное наказание — 15 суток) за то, что отказывался показать им свои документы. Сам журналист отверг эти обвинения, заявив, что лишь хотел, «чтобы это происходило в присутствии адвоката».

Полицейские сорвали презентацию moloko plus в Нижнем Новгороде и изъяли привезенный в город тираж. Как писала «Медиазона», это была третья сорванная презентация нового номера из четырех — до этого мероприятия сорвали в Краснодаре и Санкт-Петербурге.

В январе Павла Никулина допросили в ФСБ из-за его статьи в The New Times «Из Калуги с джихадом», для которой он взял интервью у примкнувшего к боевикам в Сирии жителя Калужской области. Обыск проходил в рамках дела об «обучении в целях осуществления террористической деятельности». Ранее из-за материала The New Times был оштрафован на 100 тысяч рублей, а Роскомнадзор вынес изданию предупреждения за «признаки оправдания терроризма».

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