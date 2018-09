Суд отпустил журналиста Павла Никулина, задержанного на презентации альманаха moloko plus в Нижнем Новгороде

В январе Павла Никулина допросили в ФСБ из-за его статьи в The New Times «Из Калуги с джихадом», для которой он взял интервью у примкнувшего к боевикам в Сирии жителя Калужской области. Обыск проходил в рамках дела об «обучении в целях осуществления террористической деятельности». Ранее из-за материала The New Times был оштрафован на 100 тысяч рублей, а Роскомнадзор вынес изданию предупреждения за «признаки оправдания терроризма».