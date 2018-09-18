«Новая газета» нашла нестыковки в датах на документах Минобороны о сбившей «Боинг» ракете
В документах о сбившей малайзийский «Боинг» ракете, представленных 17 сентября министерством обороны России, есть нестыковки в датах, пишет «Новая газета».
Речь идет о «восстановленном подлиннике формуляра на двигатель» ракеты. На документе есть дата восстановления подлинника — 14 января 1986 года. При этом сам двигатель был произведен почти через год — 24 декабря 1986 года.
«Получается, ответственная [сотрудница предприятия] Дмитриева изготовила копию документа на готовое изделие почти за год до его производства?» — спрашивает «Новая». Издание предположило, что представленный документ на самом деле не имел отношения к сбившей «Боинг» ракете и был отредактирован.
18 сентября Минобороны России объявило, что сбившая малайзийский «Боинг» ракета для комплекса «Бук», которую в мае представило международное расследование, была поставлена в войсковую часть на Украине и, следовательно, не имеет отношения к России. Ведомство подкрепило эти аргументы документами, в которых указаны серийные номера ракеты и ее двигателя.