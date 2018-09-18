«Новая газета» нашла нестыковки в датах на документах Минобороны о сбившей «Боинг» ракете

В документах о сбившей малайзийский «Боинг» ракете, представленных 17 сентября министерством обороны России, есть нестыковки в датах, пишет «Новая газета».

Речь идет о «восстановленном подлиннике формуляра на двигатель» ракеты. На документе есть дата восстановления подлинника — 14 января 1986 года. При этом сам двигатель был произведен почти через год — 24 декабря 1986 года.

«Получается, ответственная [сотрудница предприятия] Дмитриева изготовила копию документа на готовое изделие почти за год до его производства?» — спрашивает «Новая». Издание предположило, что представленный документ на самом деле не имел отношения к сбившей «Боинг» ракете и был отредактирован.