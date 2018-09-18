Минобрнауки предложило разрешить людям с ВИЧ усыновлять живущих с ними детей

Министерство образования и науки предложило разрешить гражданам с ВИЧ-инфекцией или вирусом гепатита С разрешить усыновлять детей, которые проживают с ними «в силу сложившихся семейных отношений». Проект соответствующих поправок в Семейный кодекс опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Миноборнауки предлагает, чтобы решения об усыновлении в таких случаях принимали суды, учитывая интересы ребенка и «заслуживающие внимания обстоятельства».

Министерство разработало законопроект после того, как Конституционный суд России в июне признал, что запрет на усыновление детей людьми с ВИЧ противоречит Конституции. Суд разрешил усыновлять только тех детей, которые фактически проживают в семьях людей с ВИЧ. Решение суда не распространялось на усыновление из детских домов.