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Минобрнауки предложило разрешить людям с ВИЧ усыновлять живущих с ними детей

Правительство России
11:21, 18 сентября 2018
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Министерство образования и науки предложило разрешить гражданам с ВИЧ-инфекцией или вирусом гепатита С разрешить усыновлять детей, которые проживают с ними «в силу сложившихся семейных отношений». Проект соответствующих поправок в Семейный кодекс опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Миноборнауки предлагает, чтобы решения об усыновлении в таких случаях принимали суды, учитывая интересы ребенка и «заслуживающие внимания обстоятельства».

Министерство разработало законопроект после того, как Конституционный суд России в июне признал, что запрет на усыновление детей людьми с ВИЧ противоречит Конституции. Суд разрешил усыновлять только тех детей, которые фактически проживают в семьях людей с ВИЧ. Решение суда не распространялось на усыновление из детских домов.

В России по разным оценкам живет от 968 тысяч до 1,114 миллиона россиян с ВИЧ. Ежегодно в Москве регистрируют более трех тысяч новых случаев заражения.
Достоверной статистики по числу людей с гепатитом C нет. В 2015 году в Минздраве говорили, что в стране зарегистрировано 1,8 миллиона пациентов с этим заболеванием. В Роспотребнадзоре считают, что таких людей больше — от 3,5 до 4,7 миллиона.

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