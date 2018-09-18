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Индекс Московской биржи обновил исторический максимум. За год он вырос на 16%

Meduza
15:32, 18 сентября 2018

Индекс Московской биржи на торгах 18 сентября обновил исторический максимум и впервые преодолел отметку в 2400 пунктов. За календарный год он вырос на 16%.

Индекс РТС, который рассчитывается не в рублях, а в долларах, по-прежнему очень далек от максимумов — он торгуется в районе 1120 пунктов при историческом рекорде в 2498 пунктов. За календарный год он почти не изменился.

Таким образом, акции крупнейших российских компаний в рублях (индекс Московской биржи) дорожают, а в долларах (РТС) — нет.

За календарный год курс доллара в России вырос более чем на 10 рублей, или на 17%.

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