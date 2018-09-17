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Пресс-секретарем Медведева стал Олег Осипов. До этого он был заместителем Маргариты Симоньян

ТАСС
13:57, 17 сентября 2018
Надежный источник

Новым пресс-секретарем премьер-министра РФ Дмитрия Медведева назначен Олег Осипов.

Вместе с распоряжением о назначении Осипова Медведев подписал распоряжение об освобождении от должности бывшей пресс-секретаря Натальи Тимаковой. Она переходит на работу во Внешэкономбанк, где станет заместителем председателя. 

До последнего времени Осипов занимал должность первого заместителя главного редактора агентства «Россия сегодня» Маргариты Симоньян.

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