Пресс-секретарем Медведева стал Олег Осипов. До этого он был заместителем Маргариты Симоньян

Новым пресс-секретарем премьер-министра РФ Дмитрия Медведева назначен Олег Осипов.

Вместе с распоряжением о назначении Осипова Медведев подписал распоряжение об освобождении от должности бывшей пресс-секретаря Натальи Тимаковой. Она переходит на работу во Внешэкономбанк, где станет заместителем председателя.