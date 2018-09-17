Кандидат в губернаторы Приморья Андрей Ищенко прекратил голодовку
Кандидат в губернаторы Приморья от КПРФ Андрей Ищенко прекратил объявленную ранее голодовку. По его словам, он также отказался от идеи установки палаточного лагеря на площади перед администрацией Владивостока.
Как уточнил Ищенко, такое решение он принял по рекомендации лидера КПРФ Геннадия Зюганова. Он также отметил «нотки взаимодействия» со стороны главы Центризбиркома Эллы Памфиловой.
Кандидат от КПРФ знает, что акции в Приморье поддержал оппозиционер Алексей Навальный, и отметил, что в России нужно объединять гражданское общество.
Второй тур выборов губернатора Приморья прошел 16 сентября. Ищенко лидировал после подсчета 97% протоколов, но после обработки 99% протоколов его на 1,5% обогнал кандидат от «Единой России» Андрей Тарасенко. Ищенко заявил о фальсификациях при подсчете голосов и объявил голодовку и бессрочную акцию протеста у мэрии Владивостока.
ЦИК заявил, что результаты выборов будут утверждены только после рассмотрения всех жалоб.