Кандидат в губернаторы Приморья Андрей Ищенко прекратил голодовку

Кандидат в губернаторы Приморья от КПРФ Андрей Ищенко прекратил объявленную ранее голодовку. По его словам, он также отказался от идеи установки палаточного лагеря на площади перед администрацией Владивостока.

Как уточнил Ищенко, такое решение он принял по рекомендации лидера КПРФ Геннадия Зюганова. Он также отметил «нотки взаимодействия» со стороны главы Центризбиркома Эллы Памфиловой.