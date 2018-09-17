Главреда сайта Properm.ru оштрафовали на 1000 рублей за неповиновение полиции на акции 9 сентября
Ленинский районный суд Перми признал главного редактора портала Properm.ru Владислава Аскариди виновным в неповиновении сотрудникам полиции во время протестной акции 9 сентября.
Аскариди был оштрафован на 1000 рублей.
9 сентября в городах России прошли акции протеста против повышения пенсионного возраста, организованные сторонниками Алексея Навального. В большинстве городов они не были согласованы.
В ходе мероприятий в общей сложности были задержаны более 1200 человек, среди задержанных были несколько журналистов. В полиции Свердловской области заявляли, что «не делают разницы между участниками митинга и журналистами», но позже извинились.