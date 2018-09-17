«Единая Россия» отказалась назначить Поклонскую главой думской комиссии по этике и доходам

Президиум фракции «Единой России» поддержал кандидатуру Отари Аршбы на пост главы объединенной комиссии по этике и контролю за доходами депутатов, сообщает «Интерфакс».

Таким образом, Наталья Поклонская лишилась своего поста. До решения об объединении структур она возглавляла комиссию по доходам депутатов.

Вопрос о назначении главы новой комиссии должен быть рассмотрен в Госдуме 20 сентября.