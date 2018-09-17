«Единая Россия» отказалась назначить Поклонскую главой думской комиссии по этике и доходам
Президиум фракции «Единой России» поддержал кандидатуру Отари Аршбы на пост главы объединенной комиссии по этике и контролю за доходами депутатов, сообщает «Интерфакс».
Таким образом, Наталья Поклонская лишилась своего поста. До решения об объединении структур она возглавляла комиссию по доходам депутатов.
Вопрос о назначении главы новой комиссии должен быть рассмотрен в Госдуме 20 сентября.
Об объединении комиссий по этике и по контролю за доходами депутатов стало известно в начале сентября. Как сообщалось тогда, вопрос о реорганизации обсуждался с начала 2018 года, поскольку их функции зачастую дублируются.
Наталья Поклонская в июле единственная из представителей «Единой России» голосовала против проекта пенсионной реформы в первом чтении.
Поклонская также является заместителем председателя комитета по безопасности и противодействию коррупции. В начале сентября сообщалось, что этого поста она тоже может лишиться.