Зачем сдавать биометрические данные?Партнерский материал

«Единая Россия» отказалась назначить Поклонскую главой думской комиссии по этике и доходам

Интерфакс
13:35, 17 сентября 2018
Надежный источник

Президиум фракции «Единой России» поддержал кандидатуру Отари Аршбы на пост главы объединенной комиссии по этике и контролю за доходами депутатов, сообщает «Интерфакс». 

Таким образом, Наталья Поклонская лишилась своего поста. До решения об объединении структур она возглавляла комиссию по доходам депутатов.

Вопрос о назначении главы новой комиссии должен быть рассмотрен в Госдуме 20 сентября.

Об объединении комиссий по этике и по контролю за доходами депутатов стало известно в начале сентября. Как сообщалось тогда, вопрос о реорганизации обсуждался с начала 2018 года, поскольку их функции зачастую дублируются.
Наталья Поклонская в июле единственная из представителей «Единой России» голосовала против проекта пенсионной реформы в первом чтении.
Поклонская также является заместителем председателя комитета по безопасности и противодействию коррупции. В начале сентября сообщалось, что этого поста она тоже может лишиться.

Поклонская против «Единой России»

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Сборник

Наши партнерские материалы