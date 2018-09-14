СК направил дело Кирилла Серебренникова прокурору для утверждения обвинительного заключения

Следственный комитет отчитался о завершении расследования уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере в отношении режиссера Кирилла Серебренникова и других участников «Седьмой студии».

По версии следствия, обвиняемые похитили 133 из 214 миллионов рублей бюджетных средств, выделенных в 2011-2014 годах на театральный проект «Платформа».

СК утверждает, что по уголовному делу собрана достаточная доказательная база, в связи с чем оно направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения.