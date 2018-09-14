СК направил дело Кирилла Серебренникова прокурору для утверждения обвинительного заключения
Следственный комитет отчитался о завершении расследования уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере в отношении режиссера Кирилла Серебренникова и других участников «Седьмой студии».
По версии следствия, обвиняемые похитили 133 из 214 миллионов рублей бюджетных средств, выделенных в 2011-2014 годах на театральный проект «Платформа».
СК утверждает, что по уголовному делу собрана достаточная доказательная база, в связи с чем оно направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения.
Дело о мошенничестве в «Седьмой студии» было возбуждено в мае 2017 года. Помимо Кирилла Серебренникова, обвиняемыми по уголовному делу проходят гендиректор «Седьмой студии» Юрий Итин, бывший директор «Гоголь-центра» Алексей Малобродский, директор РАМТ Софья Апфельбаум, продюсер спектакля «Сон в летнюю ночь» Екатерина Воронова и бывший главный бухгалтер «Седьмой студии» Нина Масляева. Никто из фигурантов дела, за исключением Масляевой, своей вины не признает.