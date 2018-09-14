Медиахолдинг РБК продал издание CNews

Медиахолдинг РБК продал интернет-издание о технологиях CNews, пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники. Новыми владельцами сайта стали его руководители — главный редактор Максим Казак и гендиректор Эдуард Эркола.

В РБК от комментариев по поводу продажи CNews отказались, сообщив лишь, что «холдинг рассматривает разные инвестиционные возможности». В свою очередь источники в холдинге подтвердили сделку, но добавили, что она пока не закрыта.

Сумма сделки неизвестна. По словам одного из источников издания, РБК при предыдущих попытках продать этот актив оценивал CNews примерно в 100 миллионов рублей. Один из опрошенных изданием экспертов уверен, что CNews продан не более, чем за 80 миллионов рублей.