«Голос» заявил об угрозах. К их офису подбросили брошюры «Что делать, если умер близкий человек?»

Движение «Голос» заявило о попытке запугать своих активистов, после того как неизвестные подбросили к двери офиса брошюры службы «Ритуал-Сервис» — «Что делать, если умер близкий человек».

«Голосу» начали угрожать. Давление на движение, начавшееся перед выборами, только усиливается. #Голосhttps://t.co/9MxVlbN3IK — Движение Голос (@golosinfo) September 14, 2018

Несколько брошюр также были опущены в почтовый ящик. После этого активисты вызвали полицию.