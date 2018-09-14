«Голос» заявил об угрозах. К их офису подбросили брошюры «Что делать, если умер близкий человек?»
Движение «Голос» заявило о попытке запугать своих активистов, после того как неизвестные подбросили к двери офиса брошюры службы «Ритуал-Сервис» — «Что делать, если умер близкий человек».
«Голосу» начали угрожать. Давление на движение, начавшееся перед выборами, только усиливается. #Голосhttps://t.co/9MxVlbN3IK— Движение Голос (@golosinfo) September 14, 2018
Несколько брошюр также были опущены в почтовый ящик. После этого активисты вызвали полицию.
Мы расцениваем эту акцию как попытку запугать наших активистов.
Несколько недель назад активисты «Голоса» сообщили о «травле» со стороны сотрудников телекомпании НТВ: корреспонденты канала пытались задавать вопросы несовершеннолетнему сыну одного из руководителей «Голоса», подкараулив ребенка после школы. В самом движении это связывали с приближением выборов.