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«Голос» заявил об угрозах. К их офису подбросили брошюры «Что делать, если умер близкий человек?»

Голос
11:17, 14 сентября 2018
Надежный источник

Движение «Голос» заявило о попытке запугать своих активистов, после того как неизвестные подбросили к двери офиса брошюры службы «Ритуал-Сервис» — «Что делать, если умер близкий человек». 

Несколько брошюр также были опущены в почтовый ящик. После этого активисты вызвали полицию. 

Мы расцениваем эту акцию как попытку запугать наших активистов.

Голос
Несколько недель назад активисты «Голоса» сообщили о «травле» со стороны сотрудников телекомпании НТВ: корреспонденты канала пытались задавать вопросы несовершеннолетнему сыну одного из руководителей «Голоса», подкараулив ребенка после школы. В самом движении это связывали с приближением выборов.

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