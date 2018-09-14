Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что дипломатические службы страны следят за ситуацией с отравлением издателя «Медиазоны» Петра Верзилова. У него, помимо российского, есть канадское гражданство.

«Это [происходящее] вызывает озабоченность, особенно с учетом в Великобритании в последние месяцы. <…> Но еще слишком рано делать какие-либо выводы о том, что произошло», — сказал Трюдо.