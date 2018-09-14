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«Это вызывает озабоченность в свете того, что русские сделали в Великобритании». Премьер-министр Канады — о состоянии Верзилова

Huffington Post
10:24, 14 сентября 2018
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Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что дипломатические службы страны следят за ситуацией с отравлением издателя «Медиазоны» Петра Верзилова. У него, помимо российского, есть канадское гражданство.

«Это [происходящее] вызывает озабоченность, особенно с учетом действий со стороны русских в Великобритании в последние месяцы. <…> Но еще слишком рано делать какие-либо выводы о том, что произошло», — сказал Трюдо. 

Петр Верзилов попал в реанимацию вечером 11 сентября в тяжелом состоянии. По словам его девушки Вероники Никульшиной, вечером того дня у него стало пропадать зрение, а затем речь и способность передвигаться.
Врачи диагностировали у Верзилова отравление. Близкие пострадавшего подозревают, что его могли отравить намеренно.

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