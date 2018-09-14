Актриса Синтия Никсон проиграла праймериз губернатору штата Нью-Йорк
Актриса Синтия Никсон, известная по роли Миранды в «Сексе в большом городе», уступила действующему губернатору Нью-Йорка Эндрю Куомо в борьбе за право стать кандидатом в губернаторы штата от Демократической партии.
По итогам праймериз демократов Куомо набрал 65,6% голосов, тогда как Никсон — 34,4%. Актриса смогла обойти губернатора в 13 округах из 62.
Никсон заявила в твиттере, что надеялась на другой исход праймериз, но полученный результат «не обескуражил» ее, а «вдохновил». Она призвала сторонников продолжить бороться за будущее Демократической партии, «прежде чем мы сможем вернуть себе нашу страну».
Синтии Никсон, помимо участия в сериале «Секс в большом городе», известна по работе в театре, за что она дважды была удостоена премии «Тони». Кроме того, как активистка Никсон занимается проблемами неравенства, образования и прав ЛГБТ. C 2012 года она состоит в браке с Кристин Маринони.
Эндрю Куомо стал губернатором Нью-Йорка в 2010 году. В 2014-м он переизбрался на второй срок.
Выборы губернатора Нью-Йорка пройдут 6 ноября 2018 года.