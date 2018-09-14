Актриса Синтия Никсон проиграла праймериз губернатору штата Нью-Йорк

Актриса Синтия Никсон, известная по роли Миранды в «Сексе в большом городе», уступила действующему губернатору Нью-Йорка Эндрю Куомо в борьбе за право стать кандидатом в губернаторы штата от Демократической партии.

По итогам праймериз демократов Куомо набрал 65,6% голосов, тогда как Никсон — 34,4%. Актриса смогла обойти губернатора в 13 округах из 62.

Никсон заявила в твиттере, что надеялась на другой исход праймериз, но полученный результат «не обескуражил» ее, а «вдохновил». Она призвала сторонников продолжить бороться за будущее Демократической партии, «прежде чем мы сможем вернуть себе нашу страну».