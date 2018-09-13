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«У нас с ними замечательные отношения». ЦИК РФ объявил об отсутствии претензий к Google

Интерфакс
11:42, 13 сентября 2018
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У Центризбиркома РФ нет претензий к Google из-за публикации политической рекламы перед выборами в России. Об этом, как сообщает «Интерфакс», заявил член комиссии Александр Клюкин.

«У нас с ними замечательные отношения, никаких претензий к ним нет», — сказал Клюкин. Он объяснил, что в письме, направленном в Google из-за рекламы протестных акций в день выборов, компании разъяснили суть российских законов о выборах. Представитель ЦИК назвал Google «очень дружественной компанией», которая «реагирует адекватно» и исполняет законы.

Замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин заявил, что в день выборов на YouTube не показывали рекламу, против которой выступало ведомство. По его словам, компания Google самостоятельно ограничила доступ к этим роликам.

В Совете Федерации также сообщили, что Google «конструктивно» отреагировал на замечания российских властей.

В начале сентября Центризбирком, Роскомнадзор, ФАС и прокуратура направили письма в Google из-за того, что Алексей Навальный распространяет в YouTube информацию о митингах против пенсионной реформы в день выборов, 9 сентября.

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