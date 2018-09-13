Трамп обвинил демократов в завышении числа погибших от урагана в Пуэрто-Рико
Президент США Дональд Трамп отверг оценку, согласно которой от урагана «Мария» на острове Пуэрто-Рико погибли почти три тысячи человек, и обвинил в завышении числа жертв демократов.
По мнению президента, его оппоненты хотели сделать так, чтобы «он выглядел как можно хуже», и добавляли в список погибших тех, кто умер «от любой причины, например, от старости». «Плохая политика! Я люблю Пуэрто-Рико!» — написал Трамп.
3000 people did not die in the two hurricanes that hit Puerto Rico. When I left the Island, AFTER the storm had hit, they had anywhere from 6 to 18 deaths. As time went by it did not go up by much. Then, a long time later, they started to report really large numbers, like 3000...— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 13, 2018
Заявление Трампа сделано на фоне приближения к восточному побережью США урагана «Флоренс», из-за которого в зону эвакуации попали 1,7 миллиона человек.
В конце августа губернатор Пуэрто-Рико признал 2975 человек жертвами урагана «Мария», обрушившегося на остров в сентябре 2017 года. Ранее официально была подтверждена гибель 64 человек, однако многочисленные исследования говорили, что от последствий урагана погибли гораздо больше людей — на это, в частности, указывала смертность на острове в последующие месяцы, значительно превышавшая обычные показатели.