Трамп обвинил демократов в завышении числа погибших от урагана в Пуэрто-Рико

Президент США Дональд Трамп отверг оценку, согласно которой от урагана «Мария» на острове Пуэрто-Рико погибли почти три тысячи человек, и обвинил в завышении числа жертв демократов.

По мнению президента, его оппоненты хотели сделать так, чтобы «он выглядел как можно хуже», и добавляли в список погибших тех, кто умер «от любой причины, например, от старости». «Плохая политика! Я люблю Пуэрто-Рико!» — написал Трамп.