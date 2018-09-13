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Трамп обвинил демократов в завышении числа погибших от урагана в Пуэрто-Рико

Дональд Трамп
18:17, 13 сентября 2018
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Президент США Дональд Трамп отверг оценку, согласно которой от урагана «Мария» на острове Пуэрто-Рико погибли почти три тысячи человек, и обвинил в завышении числа жертв демократов.

По мнению президента, его оппоненты хотели сделать так, чтобы «он выглядел как можно хуже», и добавляли в список погибших тех, кто умер «от любой причины, например, от старости». «Плохая политика! Я люблю Пуэрто-Рико!» — написал Трамп.

«3000 человек не умерли после двух ураганов на Пуэрто-Рико. Когда я покинул остров после шторма, они оценивали число погибших в 6-18 человек. В последующее время число значительно не увеличилось. А потом, через много времени, они начали говорить о большом числе погибших, типа 3000 человек»
Заявление Трампа сделано на фоне приближения к восточному побережью США урагана «Флоренс», из-за которого в зону эвакуации попали 1,7 миллиона человек.
В конце августа губернатор Пуэрто-Рико признал 2975 человек жертвами урагана «Мария», обрушившегося на остров в сентябре 2017 года. Ранее официально была подтверждена гибель 64 человек, однако многочисленные исследования говорили, что от последствий урагана погибли гораздо больше людей — на это, в частности, указывала смертность на острове в последующие месяцы, значительно превышавшая обычные показатели.
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