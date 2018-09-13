Суд запретил Сергею Удальцову три года посещать массовые мероприятия

Находящимся под административным надзором в частности запрещено посещать массовые и политические мероприятия. Удальцову также нельзя будет выезжать за пределы Москвы и Московской области без разрешения. Два раза в месяц он будет обязан отмечаться в отделении полиции по месту жительства.

Симоновский суд Москвы по просьбе МВД отправил Сергея Удальцова под административный надзор до 5 августа 2021 года.

В 2014 году Удальцов был приговорен к 4,5 года колонии за организацию беспорядков на Болотной площади в мае 2012 года. В августе 2017 года он вышел на свободу, полностью отбыв срок.

14 августа Сергей Удальцов был арестован на 30 суток по обвинению в повторном нарушении порядка организации митингов. Находясь под арестом, Удальцов объявил голодовку, его трижды госпитализировали из спецприемника в больницу. 12 сентября суд по просьбе полиции продлил срок ареста Удальцова на четыре дня, которые он провел в больнице.