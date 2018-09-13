СК отказался предоставить защиту адвокату избитого в ярославской колонии заключенного
Следственный комитет России отказался предоставить государственную защиту адвокату Ирине Бирюковой, которая представляет интересы избитого в ярославской колонии заключенного Евгения Макарова, а также ее дочери. Об этом она сообщила «Интерфаксу».
По ее словам, в СК сочли, что угрозы от сотрудников колонии «носили безадресный характер». Несмотря на отказ, Бирюкова вернулась в Москву после принятия «ряда мер безопасности».
В документе отмечается, что «по результатам проведенной УФСБ России по Ярославской области проверки данных, свидетельствующих о наличии реальной угрозы безопасности Бирюковой И. А. и членов ее семьи, не получено».
Ирина Бирюкова уехала из России на следующий день после публикации «Новой газетой» видеозаписи избиения Евгения Макарова. Она рассказала «Медузе», что участвовавшие в избиении сотрудники говорили о намерении мстить за публикацию. Напрямую ей, по собственным словам, не угрожали.