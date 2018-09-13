СК отказался предоставить защиту адвокату избитого в ярославской колонии заключенного

Следственный комитет России отказался предоставить государственную защиту адвокату Ирине Бирюковой, которая представляет интересы заключенного Евгения Макарова, а также ее дочери. Об этом она сообщила «Интерфаксу».

По ее словам, в СК сочли, что угрозы от сотрудников колонии «носили безадресный характер». Несмотря на отказ, Бирюкова вернулась в Москву после принятия «ряда мер безопасности».

В документе отмечается, что «по результатам проведенной УФСБ России по Ярославской области проверки данных, свидетельствующих о наличии реальной угрозы безопасности Бирюковой И. А. и членов ее семьи, не получено».