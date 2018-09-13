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СК отказался предоставить защиту адвокату избитого в ярославской колонии заключенного

Интерфакс
16:01, 13 сентября 2018
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Следственный комитет России отказался предоставить государственную защиту адвокату Ирине Бирюковой, которая представляет интересы избитого в ярославской колонии заключенного Евгения Макарова, а также ее дочери. Об этом она сообщила «Интерфаксу».

По ее словам, в СК сочли, что угрозы от сотрудников колонии «носили безадресный характер». Несмотря на отказ, Бирюкова вернулась в Москву после принятия «ряда мер безопасности».

В документе отмечается, что «по результатам проведенной УФСБ России по Ярославской области проверки данных, свидетельствующих о наличии реальной угрозы безопасности Бирюковой И. А. и членов ее семьи, не получено».

Ирина Бирюкова уехала из России на следующий день после публикации «Новой газетой» видеозаписи избиения Евгения Макарова. Она рассказала «Медузе», что участвовавшие в избиении сотрудники говорили о намерении мстить за публикацию. Напрямую ей, по собственным словам, не угрожали.

Интервью Ирины Бирюковой

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