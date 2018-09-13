СК опроверг допрос бывшего главы МЧС Пучкова
Следственный комитет России заявил, что не допрашивал бывшего главу МЧС Владимира Пучкова «ни в качестве свидетеля, ни в каком-либо ином статусе».
Представитель СК Светлана Петренко сообщила «Интерфаксу», что информация СМИ о том, что Пучкова вызвали на допрос, не соответствует действительности.
Телеканал РЕН ТВ сообщил 12 сентября со ссылкой на источники, что Владимира Пучкова вызвали на допрос в СК в качестве свидетеля. РБК утверждал, что Пучкова вызвали по уголовному делу, которое касается злоупотреблений должностными полномочиями.
Владимир Пучков возглавлял МЧС с 2012 года по май 2018 года. Он не вошел в состав нового правительства. После него главой МЧС стал бывший охранник Владимира Путина Евгений Зиничев, к тому моменту работавший замдиректором ФСБ.