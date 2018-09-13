Галерея на «Винзаводе» обратилась в полицию из-за погрома выставки Слонова. Ущерб оценили в 20 тысяч евро

Галерея современного искусства «11.12» на «Винзаводе» подала заявление в полицию после нападения активистов движения SERB на выставку «Небесный Иерусалим» художника Василия Слонова.

Директор галереи Александр Шаров сообщил агентству «Москва», что в полицию подали заявление о краже картин, стоимость которых оценивается в 20-25 тысяч евро.

Василий Слонов также подал заявление, в котором попросил принять меры к людям, «которые фекалиями пернатых, смешанными с уксусом, пытались облить и испортить его картины», пишет РИА Новости со ссылкой на источник. Ранее сообщалось, что картины облили краской.

Несколько посетителей выставки в свою очередь подали заявления о том, что работы Слонова оскорбляют их чувства. Идет ли речь о людях, устроивших погром, или других посетителях, не уточняется.

Полиция начала проверку. Все участники конфликта дали письменные объяснения. Никого из них не задержали.