Франция обвинила Россию в шпионаже в космосе. Москва все обвинения отвергла
МИД РФ отказался считать враждебным сближение российского и французского спутников, произошедшее в 2017 году. Случившееся не нарушает норм международного права, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Захарова сообщила, что в МИД «с недоумением и разочарованием» узнали об обвинениях, которые Франция выдвинула против России. В начале 2018 года Минобороны РФ дало Парижу все необходимые разъяснения, отметила она. «Мы считали и продолжаем считать этот инцидент исчерпанным», — сказала Захарова.
7 сентября министр обороны Франции Флоранс Парли обвинила Россию в «акте шпионажа». По ее словам, в 2017 году к французско-итальянскому военному спутнику Athena-Fidus «чересчур близко» приблизился российский телекоммуникационный спутник «Луч» («Олимп»). Парли заявила, что российский спутник пытался перехватить сообщения.
Спутник «Луч» («Олимп») запустили в сентябре 2014 года. Он находится под пристальным наблюдением западных держав, которые считают его шпионским, рассказала Флоранс Парли. Она отметила, что спутник резко меняет свое позиционирование, что выглядит подозрительно и опасно.