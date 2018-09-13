Франция обвинила Россию в шпионаже в космосе. Москва все обвинения отвергла

МИД РФ отказался считать враждебным сближение российского и французского спутников, произошедшее в 2017 году. Случившееся не нарушает норм международного права, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Захарова сообщила, что в МИД «с недоумением и разочарованием» узнали об обвинениях, которые Франция выдвинула против России. В начале 2018 года Минобороны РФ дало Парижу все необходимые разъяснения, отметила она. «Мы считали и продолжаем считать этот инцидент исчерпанным», — сказала Захарова.