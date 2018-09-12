Суд в Киеве арестовал акции «дочек» ВТБ, Сбербанка и ВЭБ

Апелляционный суд Киева наложил арест на акции трех украинских «дочек» российских государственных банков, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на определение суда. Решение вступило в силу, однако его можно обжаловать в течение 30 дней.

Суд арестовал акции ВТБ, Сбербанка и Проминвестбанка (дочерняя компания ВЭБ) по иску бывшего главы правления Приватбанка Александра Дубилета и еще 17 компаний, имевших активы в Крыму. Истцы требуют выполнения решения Международного арбитражного суда в Гааге по крымским активам.

Вынося решение об аресте акций, суд указал, что Россия пытается продать или закрыть дочерние отделения своих банков на Украине.