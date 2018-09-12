Постпред РФ в ОЗХО связал отравление Скрипалей с попыткой повлиять на выборы президента России

Организаторы отравления Сергея и Юлии Скрипаль в английском Солсбери собирались оказать влияние на выборы президента России 2018 года. Об этом заявил постоянный представитель России в Александр Шульгин.

«Явно был расчет на то, чтобы оказать воздействие на президентские выборы в России весной этого года», — сказал Шульгин в эфире телеканала Ruptly.

Шульгин назвал «насквозь лживым» утверждение, что покушение на Скрипалей якобы соответствует государственной политике России по уничтожению предателей. Он отметил, что Россия говорила представителям Британии о «массе других нестыковок, пробелов, несоответствий» в деле об отравлении Скрипалей.