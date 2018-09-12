Постпред РФ в ОЗХО связал отравление Скрипалей с попыткой повлиять на выборы президента России
Организаторы отравления Сергея и Юлии Скрипаль в английском Солсбери собирались оказать влияние на выборы президента России 2018 года. Об этом заявил постоянный представитель России в ОЗХО Александр Шульгин.
«Явно был расчет на то, чтобы оказать воздействие на президентские выборы в России весной этого года», — сказал Шульгин в эфире телеканала Ruptly.
Шульгин назвал «насквозь лживым» утверждение, что покушение на Скрипалей якобы соответствует государственной политике России по уничтожению предателей. Он отметил, что Россия говорила представителям Британии о «массе других нестыковок, пробелов, несоответствий» в деле об отравлении Скрипалей.
Бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены 4 марта в Солсбери. Россияне провели в коме более месяца, но выжили. Британские власти установили, что их отравили нервно-паралитическим веществом «Новичок», разработка которого велась в СССР. В покушении обвинили Россию. В Москве неоднократно отвергали все обвинения.
В начале сентября Великобритания обвинила в отравлении Скрипалей предполагаемых офицеров ГРУ России, которые приехали в страну под именами Александра Петрова и Руслана Боширова. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Петров и Боширов — гражданские лица.
Выборы президента России прошли 18 марта, спустя две недели после покушения на Скрипалей.