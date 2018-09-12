Минобороны РФ обвинило Вашингтон в отказе допустить Ту-214 к наблюдательным полетам над США

Красная звезда
06:14, 12 сентября 2018
Надежный источник

Американская делегация заблокировала допуск российского самолета наблюдения Ту-214ОН к полетам в рамках Договора по открытому небу. При этом представители 22 из 23 стран, участвовавших в осмотре самолета, подписали итоговый протокол, разрешающий полеты, сообщает газета Минобороны РФ «Красная звезда».

По итогам испытаний на авиабазе Кубинка и аэродроме Таганрога глава делегации США отказался подписывать документ. Он сослался на «прямые указания из Вашингтона», заявил начальник Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.

Рыжков считает, что Ту-214 не допустили, потому что американские ведомства «не могут смириться» с тем, что Россия создала современный самолет, опередив США на пять-семь лет.

В августе президент США Дональд Трамп заморозил сотрудничество с Россией в рамках Договора по Открытому небу. США отказались финансировать программу до тех пор, пока президент не представит в Конгресс доказательства, что Россия начала выполнять условия договора. Ответственность за заморозку программы Вашингтон возложил на Москву.
США ограничили полеты российской авиации после того, что Россия запретила американским самолетам летать над Калининградской областью и ужесточила условия полетов американской авиации над Россией.
В августе 2017 года широкий резонанс получил наблюдательный полет, в рамках которого самолет Ту-154 ВВС России пролетел над Белым домом, комплексом зданий Конгресса США, штаб-квартирой ЦРУ и Пентагоном.

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