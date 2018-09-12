Минобороны РФ обвинило Вашингтон в отказе допустить Ту-214 к наблюдательным полетам над США

Американская делегация заблокировала допуск российского самолета наблюдения Ту-214ОН к полетам в рамках . При этом представители 22 из 23 стран, участвовавших в осмотре самолета, подписали итоговый протокол, разрешающий полеты, сообщает газета Минобороны РФ «Красная звезда».

По итогам испытаний на авиабазе Кубинка и аэродроме Таганрога глава делегации США отказался подписывать документ. Он сослался на «прямые указания из Вашингтона», заявил начальник Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.

Рыжков считает, что Ту-214 не допустили, потому что американские ведомства «не могут смириться» с тем, что Россия создала современный самолет, опередив США на пять-семь лет.