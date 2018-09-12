Бывшего главу МЧС Владимира Пучкова вызвали на допрос в СК
Бывшего главу МЧС Владимира Пучкова вызвали на допрос в Следственный комитет, сообщают РБК и РЕН ТВ со ссылкой на источники.
По данным РБК, Пучков проходит свидетелем по делу о злоупотреблении должностными полномочиями; против кого возбуждено дело, изданию неизвестно.
Сам Пучков на звонок корреспондента РБК ответил, но, не дослушав вопрос, положил трубку.
Владимир Пучков возглавлял МЧС в 2012-го по 2018 год. Его отставке предшествовал пожар в ТЦ «Зимняя вишня», после которого СК возбудил уголовные дела как против тушивших огонь пожарных, так и против главы регионального управления МЧС.
Как рассказали «Медузе» и «7×7» несколько сотрудников МЧС, в ведомстве многие негативно восприняли реформы, проведенные при Владимире Пучкове, считая их вредными для работы спасателей и пожарных. Репортаж об этом читайте здесь.