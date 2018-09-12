Бывшего главу МЧС Владимира Пучкова вызвали на допрос в СК

РБК
19:05, 12 сентября 2018
Требует подтверждения

Бывшего главу МЧС Владимира Пучкова вызвали на допрос в Следственный комитет, сообщают РБК и РЕН ТВ со ссылкой на источники.

По данным РБК, Пучков проходит свидетелем по делу о злоупотреблении должностными полномочиями; против кого возбуждено дело, изданию неизвестно.

Сам Пучков на звонок корреспондента РБК ответил, но, не дослушав вопрос, положил трубку.

РБК
Владимир Пучков возглавлял МЧС в 2012-го по 2018 год. Его отставке предшествовал пожар в ТЦ «Зимняя вишня», после которого СК возбудил уголовные дела как против тушивших огонь пожарных, так и против главы регионального управления МЧС.
Как рассказали «Медузе» и «7×7» несколько сотрудников МЧС, в ведомстве многие негативно восприняли реформы, проведенные при Владимире Пучкове, считая их вредными для работы спасателей и пожарных. Репортаж об этом читайте здесь.

МЧС при Владимире Пучкове

новости

В Калининграде создали офшор на острове Октябрьский. Такого острова не было — теперь появился

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Сборник

Наши партнерские материалы