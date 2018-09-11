ВЦИОМ: россияне стали меньше бояться терактов

Большинство жителей России (85%) считают, что власти страны смогут защитить граждан от новых терактов. Еще 12% в этом не уверены, показал опрос, проведенный в августе.

Опасения россиян, что они могут стать жертвами терактов, снизились до исторического минимума, утверждают социологи. Индекс опасений снизился до 34 процентных пунктов, при том что, начиная с 2000 года, этот показатель колебался в диапазоне 37-55 процентных пунктов.

Около половины опрошенных (45%) опасаются, что станут жертвами террористов, еще 11% говорят, что очень боятся этого. Каждый пятый (20%) уверен, что с ним и его близкими этого не произойдет. Примерно столько же (22%) не задумываются о терактах.

Главная террористическая угроза, по мнению респондентов, исходит от «Исламского государства» и США — такой ответ дали по 17% опрошенных. Также в список тех, кто может совершить теракты против россиян, вошла Украина (8%).