Зачем открывать код антивируса?Партнерский материал

Следователя по делу об убийстве Немцова наградили орденом Мужества

Официальный интернет-портал правовой информации
07:41, 11 сентября 2018
Надежный источник

Руководитель следственной группы по делу об убийстве политика Бориса Немцова Николай Тутевич награжден орденом Мужества. Об этом говорится в указе президента, размещенном на официальном портале правовой информации.

Николай Тутевич возглавил следственную группу по делу Немцова в мае 2015 года. Он сменил следователя Игоря Краснова, возглавившего управление по расследованию особо важных дел Следственного комитета.
СМИ сообщали, что Тутевич специализировался на расследовании уголовных дел, связанных с уроженцами Чечни. В частности, он вел дело об убийстве депутата Госдумы от Чечни Руслана Ямадаева.

Дело об убийстве Бориса Немцова

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Подкасты
Как платить алименты? Ведущие подкаста готовятся к разводу
42 минуты
Сборник

Наши партнерские материалы