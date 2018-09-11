Следователя по делу об убийстве Немцова наградили орденом Мужества
Руководитель следственной группы по делу об убийстве политика Бориса Немцова Николай Тутевич награжден орденом Мужества. Об этом говорится в указе президента, размещенном на официальном портале правовой информации.
Николай Тутевич возглавил следственную группу по делу Немцова в мае 2015 года. Он сменил следователя Игоря Краснова, возглавившего управление по расследованию особо важных дел Следственного комитета.
СМИ сообщали, что Тутевич специализировался на расследовании уголовных дел, связанных с уроженцами Чечни. В частности, он вел дело об убийстве депутата Госдумы от Чечни Руслана Ямадаева.