Офицера, осужденного за гибель срочника, отпустили в Сирию. Суд не успел рассмотреть апелляцию на приговор
Офицер Олег Леонтьев, осужденный условно за гибель солдата-срочника Ильи Горбунова, отправился в командировку в Сирию, несмотря на то, что приговор еще не вступил в законную силу. Об этом сообщает фонд «Право матери».
В фонде отметили, что о командировке Леонтьева 11 сентября на заседании Московского окружного военного суда сообщил военный прокурор. При этом он не смог пояснить, кто принял решение отправить осужденного в Сирию, с учетом того, что об уголовном преследовании было известно командованию.
Коллегия в составе судей Игоря Бельдзейко, Михаила Кудашкина, Виктора Елфимова в итоге приняла решение об отложении судебного разбирательства по делу с открытой датой. На прокуратуру суд возложил обязанность о розыске и обеспечении явки Леонтьева в суд.