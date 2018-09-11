Офицера, осужденного за гибель срочника, отпустили в Сирию. Суд не успел рассмотреть апелляцию на приговор

Офицер Олег Леонтьев, осужденный условно за , отправился в командировку в Сирию, несмотря на то, что приговор еще не вступил в законную силу. Об этом сообщает фонд «Право матери».

В фонде отметили, что о командировке Леонтьева 11 сентября на заседании Московского окружного военного суда сообщил военный прокурор. При этом он не смог пояснить, кто принял решение отправить осужденного в Сирию, с учетом того, что об уголовном преследовании было известно командованию.