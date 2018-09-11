Офицера, осужденного за гибель срочника, отпустили в Сирию. Суд не успел рассмотреть апелляцию на приговор

Фонд «Право матери»
13:06, 11 сентября 2018
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Офицер Олег Леонтьев, осужденный условно за гибель солдата-срочника Ильи Горбунова, отправился в командировку в Сирию, несмотря на то, что приговор еще не вступил в законную силу. Об этом сообщает фонд «Право матери».

В фонде отметили, что о командировке Леонтьева 11 сентября на заседании Московского окружного военного суда сообщил военный прокурор. При этом он не смог пояснить, кто принял решение отправить осужденного в Сирию, с учетом того, что об уголовном преследовании было известно командованию. 

Коллегия в составе судей Игоря Бельдзейко, Михаила Кудашкина, Виктора Елфимова в итоге приняла решение об отложении судебного разбирательства по делу с открытой датой. На прокуратуру суд возложил обязанность о розыске и обеспечении явки Леонтьева в суд.

Фонд «Право матери»
Суд первой инстанции в июле назначил Леонтьеву наказание в виде трех лет лишения свободы условно. В ходе процесса обвинение было переквалифицировано с превышения должностных полномочий на нарушение правил вождения боевой машины, повлекшее смерть. 
В своем последнем слове Леонтьев просил о снисхождении, потому что участвовал в боевых действиях «на территории смежной страны», где «нас как бы не было». Он также просил такого приговора, который позволил бы ему продолжить службу в Сирии.

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