Минтранс поддержал законопроект о курилках в аэропорту

Министерство транспорта поддерживает предложение о помещениях для курения в так называемых чистых зонах аэропортов. Это следует из ответа первого замглавы Минтранса Иннокентия Алафинова на запрос депутата Госдумы от «Единой России» Сергея Боярского, подготовившего законопроект о курилках.

В письме представителя Минтранса, с содержанием которого ознакомился ТАСС, в частности говорится, что из-за отсутствия курилок пассажиры нарушают запрет на курение, что ухудшает положение «некурящих граждан, вынужденных подвергаться воздействию табачного дыма».

Кроме того, пишет Алафинов, «наличие курительных комнат является важной дополнительной услугой», которую предоставляют большинство международных аэропортов. Отсутствие таких комнат ставит российские аэропорты в невыгодное конкурентное положение.