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Минтранс поддержал законопроект о курилках в аэропорту

ТАСС
07:07, 11 сентября 2018
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Министерство транспорта поддерживает предложение о помещениях для курения в так называемых чистых зонах аэропортов. Это следует из ответа первого замглавы Минтранса Иннокентия Алафинова на запрос депутата Госдумы от «Единой России» Сергея Боярского, подготовившего законопроект о курилках.

В письме представителя Минтранса, с содержанием которого ознакомился ТАСС, в частности говорится, что из-за отсутствия курилок пассажиры нарушают запрет на курение, что ухудшает положение «некурящих граждан, вынужденных подвергаться воздействию табачного дыма».

Кроме того, пишет Алафинов, «наличие курительных комнат является важной дополнительной услугой», которую предоставляют большинство международных аэропортов. Отсутствие таких комнат ставит российские аэропорты в невыгодное конкурентное положение.

Профильный комитет — по охране здоровья — по состоянию на 11 сентября свой отзыв на законопроект о курительных комнатах в аэропортах пока не представил.
Сергей Боярский внес законопроект о курении в аэропортах в ноябре 2017 года. Предполагалось, что доработанную версию законопроекта Госдума рассмотрит в весеннюю сессию, однако этого не произошло.
С 2013 года, когда был принят закон «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака», в Госдуму были внесены несколько законопроектов о курительных комнатах в аэропортах. Ни один из них до сих пор принят не был.

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