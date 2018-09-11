Минобрнауки назначило ректора РГГУ
Министерство науки и высшего образования утвердило ректором РГГУ Александра Безбородова, который с 2017 года был исполняющим обязанности руководителя университета.
Безбородов, возглавляющий в РГГУ Историко-архивный институт, стал исполняющим обязанности ректора после отставки Евгения Ивахненко, выбранного в 2016-м году.
Последние выборы ректора РГГУ в 2016 году сопровождались скандалами: кандидаты говорили, что Минобрнауки давит на членов ученого совета, которые должны были определить нового главу университета. После назначения Евгения Ивахненко в РГГУ начались увольнения преподавателей.
Согласно уставу РГГУ, утвержденному в апреле 2018 года, ректора назначает учредитель университета, то есть Российская Федерация, которую представляет Минобрнауки. В уставе 2015 года говорилось, что кандидатура должна быть согласована ученым советом вуза.