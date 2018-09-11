Минобрнауки назначило ректора РГГУ

РГГУ
19:18, 11 сентября 2018
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Министерство науки и высшего образования утвердило ректором РГГУ Александра Безбородова, который с 2017 года был исполняющим обязанности руководителя университета.

Безбородов, возглавляющий в РГГУ Историко-архивный институт, стал исполняющим обязанности ректора после отставки Евгения Ивахненко, выбранного в 2016-м году. 

Последние выборы ректора РГГУ в 2016 году сопровождались скандалами: кандидаты говорили, что Минобрнауки давит на членов ученого совета, которые должны были определить нового главу университета. После назначения Евгения Ивахненко в РГГУ начались увольнения преподавателей.
Согласно уставу РГГУ, утвержденному в апреле 2018 года, ректора назначает учредитель университета, то есть Российская Федерация, которую представляет Минобрнауки. В уставе 2015 года говорилось, что кандидатура должна быть согласована ученым советом вуза.

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