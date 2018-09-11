Госдума приняла в первом чтении законопроект о штрафах за нарушения в самолетах. Их повысят в 10-25 раз

Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект, повышающий штрафы за различные нарушения на транспорте, в том числе в самолетах.

Штраф за отказ выполнить распоряжение командира самолета вырастет с двух-пяти тысяч рублей до 20-40 тысяч рублей. Также за это нарушение предусмотрен арест на срок от пяти до 15 суток.

В 10-25 раз повысят штрафы за нарушение правил безопасности эксплуатации воздушных судов, если потерпевшему причинили . Штраф для граждан вырастет с полутора-двух тысяч до 20-30 тысяч рублей. Штраф для должностных лиц увеличат с трех-четырех тысяч до 50-100 тысяч рублей, а для юридических лиц — с 50-80 тысяч до 300-500 тысяч рублей.

В административном кодексе также появится отдельное наказание за мелкое хулиганство на транспорте. За это будет грозить от 30 до 50 тысяч рублей или арест до 15 суток. Действующая редакция КоАП предусматривает за любое мелкое хулиганство штраф в размере от 500 до одной тысячи рублей или арест до 15 суток.

Штраф за использование средств радиосвязи на борту самолета, а также нарушение правил фото- и видеосъемки увеличат со 100 рублей до одной тысячи рублей.