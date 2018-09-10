Задержанных в Москве соратников Навального отпустили из полиции

Соратников оппозиционера Алексея Навального, задержанных в Москве 8 и 9 сентября, отпустили из отделения полиции. Они должны вернуться туда 13 сентября для составления протоколов, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на сотрудника Фонда борьбы с коррупцией Николая Ляскина.

Кроме самого Ляскина, из полиции отпустили сотрудников ФБК Георгия Албурова и Руслана Шаведдинова, координаторов московского штаба Навального Николая Касьяна и Олега Степанова, а также политика и ведущего YouTube-канала «Навальный Live» Владимира Милова. Еще одного ведущего «Навальный Live» Дмитрия Низовцева оставили в полиции до суда.

По словам Ляскина, всем задержанным вменяется повторное нарушение порядка организации публичного мероприятия. «Нас задерживали по формальной причине — для составления административных протоколов. Продержали кого-то сутки, кого-то двое. Это абсолютно незаконно», — сказал Ляскин.