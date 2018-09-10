В Париже преступник с ножом напал на прохожих. Семь человек ранены

Семь человек получили ранения в результате нападения преступника, вооруженного ножом и металлическим прутом, в Париже, сообщает BBC News. Четверо из пострадавших госпитализированы в тяжелом состоянии.

Инцидент произошел поздно вечером 9 сентября на набережной канала в 19-м округе на северо-востоке французской столицы.

Злоумышленник без видимых причин набросился на прохожих у здания кинотеатра, ранив двух мужчин и женщину.

Один из свидетелей нападения попытался отпугнуть нападавшего, бросив в него металлическим шаром для игры в петанк. Преступник сбежал, но вскоре совершил еще ряд нападений, в том числе ранив пару британских туристов.

Полиция уже задержала нападавшего. По предварительным данным, он родом из Афганистана. Правоохранительные органы Франции утверждают, что речи о теракте не идет.