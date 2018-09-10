Убийцу Бориса Немцова перевели в другую колонию из-за нарушения режима
Заур Дадаев, осужденный за убийство политика Бориса Немцова, переведен в другую колонию как злостный нарушитель режима, сообщили в региональном управлении ФСИН.
Вместо иркутской исправительной колонии № 3 Дадаев будет отбывать наказание в ангарской ИК-2, в так называемом едином помещении камерного типа (ЕПКТ).
«По закону заключенный может находиться там сроком до одного года», — сообщили в управлении ФСИН по Иркутской области.
Дадаев «будет практически лишен общения с остальными осужденными в ИК-2», однако ему сохранена ежедневная полуторачасовая прогулка, цитирует «Интерфакс» заявление УФСИН.
Иркутская ИК-3 колония строгого режима для осужденных сотрудников правоохранительных органов и чиновников. Ангарская ИК-2 колония строгого режима для впервые осужденных за тяжкие преступления.
В конце июля — начале августа Дадаев, осужденный на 20 лет за убийство Немцова, проводил в ИК-3 голодовку в знак протеста против помещения в штрафной изолятор.