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Убийцу Бориса Немцова перевели в другую колонию из-за нарушения режима

РИА Новости
09:34, 10 сентября 2018
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Заур Дадаев, осужденный за убийство политика Бориса Немцова, переведен в другую колонию как злостный нарушитель режима, сообщили в региональном управлении ФСИН.

Вместо иркутской исправительной колонии № 3 Дадаев будет отбывать наказание в ангарской ИК-2, в так называемом едином помещении камерного типа (ЕПКТ). 

«По закону заключенный может находиться там сроком до одного года», — сообщили в управлении ФСИН по Иркутской области.

Дадаев «будет практически лишен общения с остальными осужденными в ИК-2», однако ему сохранена ежедневная полуторачасовая прогулка, цитирует «Интерфакс» заявление УФСИН.

Иркутская ИК-3 колония строгого режима для осужденных сотрудников правоохранительных органов и чиновников. Ангарская ИК-2 колония строгого режима для впервые осужденных за тяжкие преступления.
В конце июля — начале августа Дадаев, осужденный на 20 лет за убийство Немцова, проводил в ИК-3 голодовку в знак протеста против помещения в штрафной изолятор.
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