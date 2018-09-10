Убийцу Бориса Немцова перевели в другую колонию из-за нарушения режима

Заур Дадаев, осужденный за убийство политика Бориса Немцова, переведен в другую колонию как злостный нарушитель режима, сообщили в региональном управлении ФСИН.

Вместо иркутской исправительной колонии № 3 Дадаев будет отбывать наказание в ангарской ИК-2, в так называемом едином помещении камерного типа (ЕПКТ).

«По закону заключенный может находиться там сроком до одного года», — сообщили в управлении ФСИН по Иркутской области.

Дадаев «будет практически лишен общения с остальными осужденными в ИК-2», однако ему сохранена ежедневная полуторачасовая прогулка, цитирует «Интерфакс» заявление УФСИН.