«Туман в голове, все кружится, тело, голова и конечности немеют». Олег Сенцов в письме рассказал о своем состоянии

Режиссер Олег Сенцов написал письмо своей сестре Наталье Каплан, где рассказал о своем состоянии. Выдержки из письма Каплан опубликовала в своем фейсбуке.

«Я не сдался в любом случае, просто я не верю уже в счастливый конец всей этой истории. Состояние у меня примерно такое же: стабильно-хреновое, ко всем старым спецэффектам теперь еще добавилась гипоксия — это нехватка кислорода в органах, в основном сердце и мозге. Туман в голове, все кружится, тело, голова и конечности немеют», — говорится в письме.

Как отметила сама Каплан, «Олег добавил, что постарается держаться, хотя живет сейчас просто по инерции».