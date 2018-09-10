Опубликовано видео аварии президента Молдавии

Служба государственной охраны Молдавии опубликовала в фейсбуке видео автомобильной аварии, в которой пострадал президент страны Игорь Додон и члены его семьи.

На записи с видеорегистратора видно, как в машину президента врезается съехавший на встречную полосу грузовик. Второй автомобиль из президентского кортежа, на котором был установлен регистратор, затем также сталкивается с грузовиком.

Momentul producerii accidentului Momentul producerii accidentului rutier cu implicarea coloanei Președintelui țării Опубликовано Serviciul de Protecție și Pază de Stat Воскресенье, 9 сентября 2018 г.

Авария произошла утром 9 сентября во время дождя на трассе Страшены — Калараш близ Кишинева. В результате ДТП были госпитализированы мать и сын Игоря Додона. Сам президент пострадал незначительно, отделавшись синяками и царапинами.