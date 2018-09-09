Зачем открывать код антивируса?Партнерский материал

В Нью-Йорке открыли станцию метро, разрушенную 11 сентября 2001 года

Sky News
15:31, 9 сентября 2018
Надежный источник

Станция нью-йоркского метро «Всемирный торговый центр — Кортландт» была открыта в канун семнадцатой годовщины терактов 11 сентября 2001 года. Находившаяся под башнями-близнецами ВТЦ, она сильно пострадала после их обрушения. Как сообщает Sky News, были уничтожены тоннели, пути и внешние стены станции.

Станция в полной мере доступна для инвалидов, в новом варианте уменьшено число колонн, затрудняющих проход пассажиров. При этом сохранена прежняя конструкция с двумя боковыми платформами. Власти также приняли решение оставить и старое название станции.

Восстановление станции началось в 2015 году и обошлось в 182 миллиона долларов. Ее стены украшены мозаикой с выдержками из принятой в 1948 году Генеральной Ассамблеей ООН Всеобщей декларации прав человека, а также из Декларации независимости США. 
В результате терактов 11 сентября, когда два самолета врезались в здания ВТЦ, погибло около 3 тысяч человек. Один из входов на станцию «Кортландт» располагался под лестницей, получившей название «Лестницы спасшихся», поскольку по ней многие люди эвакуировались из здания ВТЦ.

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Сборник

Наши партнерские материалы