В Нью-Йорке открыли станцию метро, разрушенную 11 сентября 2001 года

Станция нью-йоркского метро «Всемирный торговый центр — Кортландт» была открыта в канун семнадцатой годовщины терактов 11 сентября 2001 года. Находившаяся под башнями-близнецами ВТЦ, она сильно пострадала после их обрушения. Как сообщает Sky News, были уничтожены тоннели, пути и внешние стены станции.

Станция в полной мере доступна для инвалидов, в новом варианте уменьшено число колонн, затрудняющих проход пассажиров. При этом сохранена прежняя конструкция с двумя боковыми платформами. Власти также приняли решение оставить и старое название станции.