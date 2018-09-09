В Нью-Йорке открыли станцию метро, разрушенную 11 сентября 2001 года
Станция нью-йоркского метро «Всемирный торговый центр — Кортландт» была открыта в канун семнадцатой годовщины терактов 11 сентября 2001 года. Находившаяся под башнями-близнецами ВТЦ, она сильно пострадала после их обрушения. Как сообщает Sky News, были уничтожены тоннели, пути и внешние стены станции.
Станция в полной мере доступна для инвалидов, в новом варианте уменьшено число колонн, затрудняющих проход пассажиров. При этом сохранена прежняя конструкция с двумя боковыми платформами. Власти также приняли решение оставить и старое название станции.
Восстановление станции началось в 2015 году и обошлось в 182 миллиона долларов. Ее стены украшены мозаикой с выдержками из принятой в 1948 году Генеральной Ассамблеей ООН Всеобщей декларации прав человека, а также из Декларации независимости США.
В результате терактов 11 сентября, когда два самолета врезались в здания ВТЦ, погибло около 3 тысяч человек. Один из входов на станцию «Кортландт» располагался под лестницей, получившей название «Лестницы спасшихся», поскольку по ней многие люди эвакуировались из здания ВТЦ.