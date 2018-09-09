В Москве задержан водитель, который поссорился с посетителями кафе и въехал в них
Полиция задержала водителя, который въехал в пешеходов на Новочеркасском бульваре в московском районе Марьино. Как сообщает ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах столицы, наезд был совершен умышленно.
Один человек погиб, девять получили ранения. Среди пострадавших — 17-летний подросток.
По предварительным данным, мужчина поссорился с другими посетителям кафе, после чего сел в машину и, дождавшись, пока те выйдут из заведения, сбил их.
Все участники ссоры — граждане Киргизии.