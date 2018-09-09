В Москве задержан водитель, который поссорился с посетителями кафе и въехал в них

Полиция задержала водителя, который въехал в пешеходов на Новочеркасском бульваре в московском районе Марьино. Как сообщает ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах столицы, наезд был совершен умышленно.

Один человек погиб, девять получили ранения. Среди пострадавших — 17-летний подросток.