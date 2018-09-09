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В Москве задержан водитель, который поссорился с посетителями кафе и въехал в них

ТАСС
08:00, 9 сентября 2018
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Полиция задержала водителя, который въехал в пешеходов на Новочеркасском бульваре в московском районе Марьино. Как сообщает ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах столицы, наезд был совершен умышленно.

Один человек погиб, девять получили ранения. Среди пострадавших — 17-летний подросток.

По предварительным данным, мужчина поссорился с другими посетителям кафе, после чего сел в машину и, дождавшись, пока те выйдут из заведения, сбил их.
Все участники ссоры — граждане Киргизии.
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