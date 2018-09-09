Титановый завод в Армянске приостановил работу

Завод «Крымский титан» в городе Армянск на севере Крыма полностью остановил производство. Последняя из восьми печей была остановлена днем в воскресенье, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на депутата Госдумы от Крыма Михаила Шеремета.

В конце августа жители города Армянск на севере Крыма ощутили резкий запах на улице, стали жаловаться на сыпь, повышение температуры и першение в горле. Автомобили покрылись похожим на ржавчину маслянистым налетом, а растения сбросили листья.

Причиной оказались испарения диоксида серы из кислотного накопителя завода «Крымский титан», который является градообразующим для Армянска.

В санатории и детские лагеря Евпатории, Бахчисарайского, Сакского и Черноморского районов вывезли 2874 ребенка и 980 родителей и учителей.

Украина закрыла несколько контрольно-пропускных пунктов на границе с Крымом и сообщила о том, что несколько пограничников были госпитализированы.