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На акции сторонников Навального в Петербурге задержали 80 человек

Бумага
12:53, 9 сентября 2018
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На акции протеста против повышения пенсионного возраста в Санкт-Петербурге, организованной сторонниками политика Алексея Навального, полицейские задержали около 80 человек.

По данным «Бумаги», среди задержанных есть подростки и пожилые люди. Всего на акцию собрались около двух тысяч человек.

Акции сторонников Навального против пенсионной реформы 9 сентября проходят в нескольких десятках городов России. Почти нигде они не согласованы и сопровождаются задержаниями, но не такими массовыми, как в Санкт-Петербурге.
По данным «ОВД-Инфо», по состоянию на 13:55 (до начала митингов в Петербурге и Москве) по всей России задержали 153 человека.

Сторонники Навального против пенсионной реформы

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Колючая проволока на акции против пенсионной реформы в Петербурге. Фотография

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