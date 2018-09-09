На акции сторонников Навального в Петербурге задержали 80 человек

По данным «Бумаги», среди задержанных есть подростки и пожилые люди. Всего на акцию собрались около двух тысяч человек.

На акции протеста против повышения пенсионного возраста в Санкт-Петербурге, организованной сторонниками политика Алексея Навального, полицейские задержали около 80 человек.

Акции сторонников Навального против пенсионной реформы 9 сентября проходят в нескольких десятках городов России. Почти нигде они не согласованы и сопровождаются задержаниями, но не такими массовыми, как в Санкт-Петербурге.

По данным «ОВД-Инфо», по состоянию на 13:55 (до начала митингов в Петербурге и Москве) по всей России задержали 153 человека.