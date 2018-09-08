Российская фигуристка Александра Трусова впервые в истории женского катания исполнила четверной лутц

14-летняя российская фигуристка Александра Трусова впервые в истории женского одиночного катания исполнила на официальных соревнованиях самый сложный четверной прыжок — лутц в четыре оборота. Об этом сообщает Sports.ru.

Трусова совершила прыжок на этапе юниорского Гран-при в Литве 7 сентября.

Alexandra Trusova (RUS) | Ladies Free Skating | Kaunas 2018 ISU Junior Grand Prix

Судьи посчитали, что четверной лутц Трусовой был недокручен. Спортсменка получила за него 8,02 балла; при этом чисто исполненный четверной лутц оценивается в 11,5 балла.

Спортсменка также сделала первый в истории каскад прыжков из четверного и тройного тулупов. Кроме того, она установила новые юниорские мировые рекорды по баллам в произвольной программе (146,70) и итоговой оценке (221,44).