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Российская фигуристка Александра Трусова впервые в истории женского катания исполнила четверной лутц

Sports.ru
11:56, 8 сентября 2018
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14-летняя российская фигуристка Александра Трусова впервые в истории женского одиночного катания исполнила на официальных соревнованиях самый сложный четверной прыжок — лутц в четыре оборота. Об этом сообщает Sports.ru.

Трусова совершила прыжок на этапе юниорского Гран-при в Литве 7 сентября.

Alexandra Trusova (RUS) | Ladies Free Skating | Kaunas 2018
ISU Junior Grand Prix

Судьи посчитали, что четверной лутц Трусовой был недокручен. Спортсменка получила за него 8,02 балла; при этом чисто исполненный четверной лутц оценивается в 11,5 балла.

Спортсменка также сделала первый в истории каскад прыжков из четверного и тройного тулупов. Кроме того, она установила новые юниорские мировые рекорды по баллам в произвольной программе (146,70) и итоговой оценке (221,44).

Лутц — самый сложный прыжок в фигурном катании, не считая акселя. Ранее четверной лутц на официальных соревнованиях выполняли только мужчины.
В прошлом сезоне Трусова впервые в истории женского катания исполнила два четверных прыжка — сальхов и тулуп — на официальных соревнованиях. 
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