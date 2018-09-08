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Актриса Наталья Кудряшова получила приз Венецианского кинофестиваля

Интерфакс
18:52, 8 сентября 2018
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Российская актриса Наталья Кудряшова получила приз на 75-м Венецианском кинофестивале в конкурсной программе «Горизонты». Об этом сообщает «Интерфакс».

Кудряшовой вручили награду как лучшей актрисе за роль в фильме Натальи Меркуловой и Алексея Чупова «Человек, который удивил всех». Картина рассказывает о сибирском егере, который борется с раком. Главную роль в ней сыграл Евгений Цыганов.

Обновлено. Главный приз Венецианского кинофестиваля получил фильм «Рома» Альфонсо Куарона.

«Мы привезли сложный фильм. Нам в России сложно делать смелые фильмы, но, мне кажется, мы начали и, надеюсь, продолжим», — сказала актриса, получая награду.

Интерфакс

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