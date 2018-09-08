Актриса Наталья Кудряшова получила приз Венецианского кинофестиваля
Российская актриса Наталья Кудряшова получила приз на 75-м Венецианском кинофестивале в конкурсной программе «Горизонты». Об этом сообщает «Интерфакс».
Кудряшовой вручили награду как лучшей актрисе за роль в фильме Натальи Меркуловой и Алексея Чупова «Человек, который удивил всех». Картина рассказывает о сибирском егере, который борется с раком. Главную роль в ней сыграл Евгений Цыганов.
#BiennaleCinema2018 #Venezia75 #Orizzonti— Biennale di Venezia (@la_Biennale) September 8, 2018
Migliore Attrice a:
Natalya Kudryashova nel film Tchelovek Kotorij Udivil Vseh (The Man Who Surprised Everyone) di Natasha Merkulova e Aleksey Chupov (Russia, Estonia, Francia) pic.twitter.com/YECJIcozk8
Обновлено. Главный приз Венецианского кинофестиваля получил фильм «Рома» Альфонсо Куарона.
«Мы привезли сложный фильм. Нам в России сложно делать смелые фильмы, но, мне кажется, мы начали и, надеюсь, продолжим», — сказала актриса, получая награду.