В Санкт-Петербурге по подозрению в педофилии задержали преподавателя из США

Правоохранительные органы Санкт-Петербурга задержали 47-летнего гражданина США по подозрению в педофилии. Мужчина работал преподавателем английского языка в частной школе для взрослых, говорится в сообщении регионального управления СК.

По версии следствия, в конце августа-начале сентября он совершил действия сексуального характера в отношении двоих девятилетних мальчиков. Один из них является инвалидом.

По обоим эпизодам возбуждены уголовные дела, мужчина задержан на двое суток. В ближайшее время будет решен вопрос об аресте и предъявлении ему обвинений. СК также отмечает, что задержанный гражданин США находился на территории России незаконно с 2012 года.