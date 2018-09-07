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В Санкт-Петербурге по подозрению в педофилии задержали преподавателя из США

Следственное управление СК РФ по Санкт-Петербургу
08:14, 7 сентября 2018
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Правоохранительные органы Санкт-Петербурга задержали 47-летнего гражданина США по подозрению в педофилии. Мужчина работал преподавателем английского языка в частной школе для взрослых, говорится в сообщении регионального управления СК.

По версии следствия, в конце августа-начале сентября он совершил действия сексуального характера в отношении двоих девятилетних мальчиков. Один из них является инвалидом.

По обоим эпизодам возбуждены уголовные дела, мужчина задержан на двое суток. В ближайшее время будет решен вопрос об аресте и предъявлении ему обвинений. СК также отмечает, что задержанный гражданин США находился на территории России незаконно с 2012 года.

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