В Мосгордуме отвергли заявления о конфликте интересов у депутата Надежды Бабкиной

Депутат Мосгордумы, глава комиссии по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов не нашел конфликта интересов у депутата Надежды Бабкиной. Об этом сообщает агентство РИА Новости.

«Насколько я знаю, она декларацию сдает постоянно. Неслучайно — возможно, кого-то это возмущает, — но у нее достаточно хороший гонорар. Она — любимица, много выступает, настоящий пахарь», — заявил Герасимов.

О предполагаемых нарушениях со стороны певицы, а также еще восьми депутатов Московской городской и областной дум сообщила организация «Трансперенси Интернешнл — Россия». Конфликт интересов эксперты усмотрели в том, что в качестве депутата Бабкина контролирует деятельность департамента культуры Москвы, а тот является учредителем ее фольклорного театра «Русская песня».

«Когда Бабкина заключает договор с собственным театром на выступления на сцене собственного театра, учредитель должен согласовать такую сделку», — говорится в докладе «Трансперенси». По данным организации, за последний год было заключено три подобных контракта на семь миллионов рублей.

Евгений Герасимов утверждает, что Мосгордума не имеет «никакого влияния на выделение средств». Пресс-атташе Бабкиной отказался комментировать данные «Трансперенси».