В Башкирии мужчине с ДЦП запретили входить в торговый центр. Прокуратура начала проверку

Прокуратура Башкирии организовала проверку после того, как 31-летнему мужчине с Данису Бердину запретили появляться в торговом центре в городе Ишимбай. Ведомство собирается проверить, насколько правомерно персонал ТЦ запретил мужчине с инвалидностью входить в здание.

О запрете входить в ТЦ сообщила мать мужчины Римма Бердина. Она рассказала в интервью «Башкирскому спутниковому телевидению», что ее сыну нравилось выбирать в торговом центре диски. «Однажды нас попросили выйти на улицу… Мне пояснили: местные продавцы торговых точек боятся моего сына и пожаловались на него администратору здания», — сказала женщина.

Продавцы ТЦ подтвердили журналистам, что знают о таком запрете. Руководство торгового центра пока не комментировало случившееся.