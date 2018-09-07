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В Башкирии мужчине с ДЦП запретили входить в торговый центр. Прокуратура начала проверку

Прокуратура Башкирии
10:26, 7 сентября 2018
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Прокуратура Башкирии организовала проверку после того, как 31-летнему мужчине с ДЦП Данису Бердину запретили появляться в торговом центре в городе Ишимбай. Ведомство собирается проверить, насколько правомерно персонал ТЦ запретил мужчине с инвалидностью входить в здание.

О запрете входить в ТЦ сообщила мать мужчины Римма Бердина. Она рассказала в интервью «Башкирскому спутниковому телевидению», что ее сыну нравилось выбирать в торговом центре диски. «Однажды нас попросили выйти на улицу… Мне пояснили: местные продавцы торговых точек боятся моего сына и пожаловались на него администратору здания», — сказала женщина.

Продавцы ТЦ подтвердили журналистам, что знают о таком запрете. Руководство торгового центра пока не комментировало случившееся.

В 2015 году сотрудники кафе «Фламинго» в Нижнем Новгороде попросили покинуть заведение сестру Натальи Водяновой Оксану, у которой диагностировали аутизм и ДЦП. После этого кафе оштрафовали, а СК возбудил дело об унижении человеческого достоинства. Затем дело закрыли в связи с примирением сторон.
В мае 2018 года в Екатеринбурге местный житель Александр Соловьев напал на 19-летнего юношу с ДЦП Романа Валитова в торговом центре «Алатырь». Мужчину оштрафовали на 15 тысяч рублей.
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