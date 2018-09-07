Следствие собиралось продлить домашний арест Серебренникова в день его рождения. Суд перенес заседание из-за отсутствия адвокатов

Мосгорсуд отказался рассматривать ходатайство о продлении домашнего ареста художественному руководителю «Гоголь-центра» Кириллу Серебренникову. Из-за отсутствия адвокатов режиссера заседание перенесли на 11 сентября, передает «Интерфакс».

В суде сообщили, что один защитник Серебренникова, Дмитрий Харитонов, находится в командировке, а вторая, Рената Литвина, — на больничном. Сторона обвинения не возражала против такого решения.

Дмитрий Харитонов сообщил, что следователи, зная об отсутствии адвокатов, попросили продлить домашний арест Серебренникову 7 сентября, в день рождения режиссера. В пятницу художественному руководителю «Гоголь-центра» исполнилось 49 лет.