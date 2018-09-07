Следствие собиралось продлить домашний арест Серебренникова в день его рождения. Суд перенес заседание из-за отсутствия адвокатов
Мосгорсуд отказался рассматривать ходатайство о продлении домашнего ареста художественному руководителю «Гоголь-центра» Кириллу Серебренникову. Из-за отсутствия адвокатов режиссера заседание перенесли на 11 сентября, передает «Интерфакс».
В суде сообщили, что один защитник Серебренникова, Дмитрий Харитонов, находится в командировке, а вторая, Рената Литвина, — на больничном. Сторона обвинения не возражала против такого решения.
Дмитрий Харитонов сообщил, что следователи, зная об отсутствии адвокатов, попросили продлить домашний арест Серебренникову 7 сентября, в день рождения режиссера. В пятницу художественному руководителю «Гоголь-центра» исполнилось 49 лет.
Кирилла Серебренникова вместе с пятью другими фигурантами дела «Седьмой студии» обвиняют в хищении 133 миллионов рублей, выделенных из бюджета на театральный проект «Платформа». Потерпевшей стороной признан Минкульт. Никто из фигурантов дела, кроме бывшего бухгалтера студии Нины Масляевой, не признает свою вину.
Предварительное расследование дела завершено, в ближайшее время его должны направить в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения, а затем — в суд.