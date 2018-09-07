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«Радио Свобода»: жена «кума Путина» владеет одним из крупнейших нефтяных месторождений в ХМАО

Радио Свобода
09:28, 7 сентября 2018
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Телеведущая Оксана Марченко, жена украинского политика Виктора Медведчука, которого называют «кумом Владимира Путина», владеет компанией, которая разрабатывает одно из крупнейших месторождений в Ханты-Мансийском автономном округе. Об этом говорится в расследовании журналистов программы «Схемы» — совместного проекта украинской редакции «Радио Свобода» и телеканала UA: Перший.

Как выяснили журналисты, Марченко является единственным владельцем кипрского офшора, который владеет 50,1% российского ООО «НЗНП Трейд». Эта компания в 2015 году выиграла конкурс на право добывать нефть на Гавриковском месторождении. Суммарные запасы нефти там оцениваются в 123,7 миллиона тонн — это третье по величине месторождение в ХМАО.

Как писал «Коммерсант», одним из условий конкурса на разработку была переработка добытой нефти в Ростовской области — на тот момент в регионе было только два НПЗ, и один из них был аффилирован с ООО «НЗНП Трейд». Это условие пыталась оспорить в суде одна из «дочек» «Роснефти», но ей не удалось этого сделать, и компания в итоге решила не принимать участие в конкурсе. 
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