«Радио Свобода»: жена «кума Путина» владеет одним из крупнейших нефтяных месторождений в ХМАО

Телеведущая Оксана Марченко, жена украинского политика Виктора Медведчука, которого называют « », владеет компанией, которая разрабатывает одно из крупнейших месторождений в Ханты-Мансийском автономном округе. Об этом говорится в расследовании журналистов программы «Схемы» — совместного проекта украинской редакции «Радио Свобода» и телеканала UA: Перший.

Как выяснили журналисты, Марченко является единственным владельцем кипрского офшора, который владеет 50,1% российского ООО «НЗНП Трейд». Эта компания в 2015 году выиграла конкурс на право добывать нефть на Гавриковском месторождении. Суммарные запасы нефти там оцениваются в 123,7 миллиона тонн — это третье по величине месторождение в ХМАО.