Правительство предложило ограничить долю мигрантов в строительстве

С 2019 году долю иностранцев, привлекаемых для работы в строительстве, предлагается ограничить 80%. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

Введение квоты позволит занять освободившиеся рабочие места россиянами, считает Голикова.

В 2017 году в сфере строительства в России были заняты 6,3 миллиона человек, «значительную долю» которых, по словам Голиковой, составили мигранты; их точное число вице-премьер не уточнила.