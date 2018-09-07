Правительство предложило ограничить долю мигрантов в строительстве
С 2019 году долю иностранцев, привлекаемых для работы в строительстве, предлагается ограничить 80%. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
Введение квоты позволит занять освободившиеся рабочие места россиянами, считает Голикова.
В 2017 году в сфере строительства в России были заняты 6,3 миллиона человек, «значительную долю» которых, по словам Голиковой, составили мигранты; их точное число вице-премьер не уточнила.
Ранее ограничений на привлечение иностранных работников в строительстве не было. Ввести квоту предложило Минтруда. Предлагаемое ограничение, по задумке ведомства, не коснется трех регионов — Москвы, Хабаровского края и Амурской области.