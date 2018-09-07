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Правительство предложило ограничить долю мигрантов в строительстве

ТАСС
10:56, 7 сентября 2018
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С 2019 году долю иностранцев, привлекаемых для работы в строительстве, предлагается ограничить 80%. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

Введение квоты позволит занять освободившиеся рабочие места россиянами, считает Голикова.

В 2017 году в сфере строительства в России были заняты 6,3 миллиона человек, «значительную долю» которых, по словам Голиковой, составили мигранты; их точное число вице-премьер не уточнила.

Ранее ограничений на привлечение иностранных работников в строительстве не было. Ввести квоту предложило Минтруда. Предлагаемое ограничение, по задумке ведомства, не коснется трех регионов — Москвы, Хабаровского края и Амурской области.
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