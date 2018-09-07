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«Парнас» лишится возможности выдвижения своих кандидатов без сбора подписей на выборах в Госдуму

Интерфакс
11:31, 7 сентября 2018
Надежный источник

Верховный суд России подтвердил решение о снятии списка партии «Парнас» с выборов в Ярославскую областную думу, которое в конце августа принял областной суд.

Ярославская областная дума была единственным региональным парламентом, в состав которого входили депутаты от «Парнаса».

Теперь, по российским законам, «Парнасу» для участия в выборах в Госдуму придется собирать подписи.

«Парнас» был отстранен от участия выборах в Ярославскую областную думу по иску ЛДПР и «Патриотов России», заявивших о фальсификациях при выдвижении списка.
«Парнас» в Ярославской областной думе текущего созыва первоначально представлял Борис Немцов. После того, как Немцов в феврале 2015 года был убит в Москве, его мандат перешел к лидеру регионального отделения партии Василию Цепенде.
Выборы в Ярославскую областную думу пройдут в Единый день голосования — 9 сентября.
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