«Население куда будет мигрировать? В Турцию». Эрдоган призвал отказаться от бомбардировок Идлиба

В сирийской провинции Идлиб следует объявить перемирие, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с иранским лидером Хасаном Роухани и президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает РИА Новости.

Эрдоган заявил, что из-за атак пострадают мирные жители, а в Турцию хлынет волна мигрантов из Идлиба. «Население куда будет мигрировать? В Турцию. Мы приютили в своей стране уже 3,5 миллиона беженцев [из Сирии], а население Идлиба также 3,5 миллиона», — цитирует Эрдогана «Интерфакс-Азербайджан».

Путин поддержал предложение о перемирии, но отметил, что участники саммита не могут отвечать за вооруженную оппозицию и террористические группировки в Идлибе. «Мы же за них не можем сказать, тем более не можем сказать за террористов „Джебхат-ан-Нусры“ и ИГ, что они прекратят стрелять или прекратят использовать беспилотные летательные аппараты с бомбами», — заявил российский президент.

В декларации, принятой по итогам саммита, высказано намерение России, Турции и Ирана «продолжать взаимодействие вплоть до полного искоренения террористов» в Сирии, сообщает ТАСС.