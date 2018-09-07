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«Население куда будет мигрировать? В Турцию». Эрдоган призвал отказаться от бомбардировок Идлиба

РИА Новости
15:56, 7 сентября 2018
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В сирийской провинции Идлиб следует объявить перемирие, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с иранским лидером Хасаном Роухани и президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает РИА Новости.

Эрдоган заявил, что из-за атак пострадают мирные жители, а в Турцию хлынет волна мигрантов из Идлиба. «Население куда будет мигрировать? В Турцию. Мы приютили в своей стране уже 3,5 миллиона беженцев [из Сирии], а население Идлиба также 3,5 миллиона», — цитирует Эрдогана «Интерфакс-Азербайджан».

Путин поддержал предложение о перемирии, но отметил, что участники саммита не могут отвечать за вооруженную оппозицию и террористические группировки в Идлибе. «Мы же за них не можем сказать, тем более не можем сказать за террористов „Джебхат-ан-Нусры“ и ИГ, что они прекратят стрелять или прекратят использовать беспилотные летательные аппараты с бомбами», — заявил российский президент.

В декларации, принятой по итогам саммита, высказано намерение России, Турции и Ирана «продолжать взаимодействие вплоть до полного искоренения террористов» в Сирии, сообщает ТАСС.

Провинция Идлиб остается последней значительной территорией в Сирии, которую не контролируют правительственные войска. Здесь была создана «зона деэскалации», куда могли эвакуироваться представители вооруженной оппозиции с семьями.
С середины августа в прессе стал появляться сообщения о том, что силы Башара Асада готовят наступление на Идлиб. 4 сентября Минобороны РФ нанесло авиаудары по позициям боевиков «Джебхат-ан-Нусры» в провинции.
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